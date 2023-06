Humour : Noëlle Perna dans « Certifié Mado » Allée André Revol Bourg-lès-Valence, 25 novembre 2023, Bourg-lès-Valence.

Bourg-lès-Valence,Drôme

Moi Mado née à nice le 31 juillet 19 cent….Biiiiiiiip !

Certifie que tout ce que vous entendrez et tout ce que vous verrez lors de notre prochaine rencontre ne comporte aucune cagade inventée (ou presque)..

2023-11-25 à 20:00:00 ; fin : 2023-11-25 . EUR.

Allée André Revol Espace Girodet

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



I Mado born in nice on july 31st 19 cent….Biiiiiiiip!

Certify that everything you hear and see at our next meeting is free of (almost) invented gags.

¡Yo, Mado, nací en Niza el 31 de julio de hace mil novecientos años….Biiiiiiiip!

Por la presente certifico que todo lo que oigan y vean durante nuestro próximo encuentro es completamente (o casi completamente) inventado.

Moi Mado née à nice le 31 juillet 19 cent….Biiiiiip!

Bestätige, dass alles, was Sie bei unserem nächsten Treffen hören und sehen werden, keine (oder fast keine) erfundenen Patzer enthält.

Mise à jour le 2023-06-09 par Valence Romans Tourisme