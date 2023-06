Humour : Marc-Antoine Le Bret dans « Solo » Allée André Revol Bourg-lès-Valence, 17 novembre 2023, Bourg-lès-Valence.

Bourg-lès-Valence,Drôme

Marc-Antoine Le Bret revient avec un nouveau spectacle : SOLO Toujours seul sur scène, mais avec une centaine de voix et de nouveaux sketchs..

2023-11-17 à 20:00:00 ; fin : 2023-11-17 . EUR.

Allée André Revol Espace Girodet

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Marc-Antoine Le Bret is back with a new show: SOLO He’s still alone on stage, but with a hundred voices and new sketches.

Marc-Antoine Le Bret vuelve con un nuevo espectáculo: SOLO Sigue solo en el escenario, pero con un centenar de voces y nuevos sketches.

Marc-Antoine Le Bret kehrt mit einer neuen Show zurück: SOLO Immer noch allein auf der Bühne, aber mit hundert Stimmen und neuen Sketchen.

Mise à jour le 2023-06-09 par Valence Romans Tourisme