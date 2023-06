Humour : Laura Calu dans « Senk » Allée André Revol Bourg-lès-Valence, 6 avril 2023, Bourg-lès-Valence.

Bourg-lès-Valence,Drôme

Selon le pouce levé ou baissé par la plèbe, la mise à mort n’est jamais très loin. Laura entre dans l’arène pour se battre contre les incohérences de son époque, mais surtout contre ses propres contradictions..

2023-04-06 à 20:30:00 ; fin : 2023-04-06 . EUR.

Allée André Revol Espace Girodet

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Depending on the thumbs-up or thumbs-down given by the plebs, death is never far off. Laura enters the arena to fight against the inconsistencies of her time, but above all against her own contradictions.

Dependiendo del visto bueno o no de la plebe, la sentencia de muerte nunca está lejos. Laura entra en la arena para luchar contra las incoherencias de su tiempo, pero sobre todo contra sus propias contradicciones.

Je nachdem, ob der Plebs den Daumen hebt oder senkt, ist die Hinrichtung nie weit entfernt. Laura betritt die Arena, um gegen die Ungereimtheiten ihrer Zeit, aber vor allem gegen ihre eigenen Widersprüche zu kämpfen.

Mise à jour le 2023-06-09 par Valence Romans Tourisme