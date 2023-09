JEP 2023 – VILLAGE MEDIEVAL ET CAPITELLES Allée André Monnier Villemoustaussou, 16 septembre 2023, Villemoustaussou.

Villemoustaussou,Aude

Ce dimanche est placé sous le signe du village médiéval et de la découverte des capitelles, ces cabanes de pierre sèche qui parsèment le paysage audois.

CAMP MEDIEVAL

de 14h à 18h, Parc André Monnié

Ateliers/Jeux : fabrication de cordes, cuir, forge

Ateliers petits pages dès 3 ans.

Crêpes au feu de bois

Trône médiéval

CONFERENCE SUR LE CHEMIN DES CAPITELLES

à 14h, à l’Espace Aznavour

VISITE GUIDEE DES CAPITELLES

à 15h, départ du Château d’eau

Organisé par la Mairie en partenariat avec les associations « Les Echansons du Carcassès » et « Capitelles et Pierres Sèches »..

2023-09-16 14:00:00

Allée André Monnier

Villemoustaussou 11620 Aude Occitanie



This Sunday is all about medieval villages and discovering the capitelles, the dry-stone huts that dot the Aude landscape.

MEDIEVAL CAMP

2pm to 6pm, Parc André Monnié

Workshops/Games: rope-making, leather-making, blacksmithing

Workshops for children aged 3 and over.

Wood-fired pancakes

Medieval throne

CONFERENCE ON THE CHEMIN DES CAPITELLES

2pm, Espace Aznavour

GUIDED TOUR OF THE CAPITELLES

at 3pm, departure from the water tower

Organized by the Town Hall in partnership with the associations « Les Echansons du Carcassès » and « Capitelles et Pierres Sèches ».

Este domingo, todo gira en torno al pueblo medieval y al descubrimiento de las capitelles, las cabañas de piedra seca que salpican el paisaje del Aude.

CAMPAMENTO MEDIEVAL

de 14:00 a 18:00 h, Parque André Monnié

Talleres/juegos: fabricación de cuerdas, fabricación de cuero, herrería

Talleres para niños a partir de 3 años.

Tortitas a la leña

Trono medieval

CONFERENCIA SOBRE EL CAMINO DE LOS CAPITELES

a las 14:00 h, en el Espacio Aznavour

VISITA GUIADA A LOS CAPITELES

a las 15:00 h, desde la Torre del Agua

Organizado por el Ayuntamiento en colaboración con las asociaciones « Les Echansons du Carcassès » y « Capitelles et Pierres Sèches ».

Dieser Sonntag steht ganz im Zeichen des mittelalterlichen Dorfes und der Entdeckung der Capitelles, der Trockensteinhütten, die die Landschaft des Audois übersäen.

CAMP MEDIEVAL

von 14.00 bis 18.00 Uhr, Parc André Monnié

Workshops/Spiele: Herstellung von Seilen, Leder, Schmiedekunst

Workshops kleine Seiten ab 3 Jahren.

Crêpes aus dem Holzofen

Mittelalterlicher Thron

KONFERENZ AUF DEM WEG DER CAPITELLES

um 14 Uhr, im Espace Aznavour

GEFÜHRTE TOUR ZU DEN CAPITELLES

um 15 Uhr, Start am Wasserturm

Organisiert von der Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit den Vereinen « Les Echansons du Carcassès » und « Capitelles et Pierres Sèches ».

