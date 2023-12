Ciné des Ainés : Monsieur le Maire Allée André Malraux Joué-lès-Tours, 1 décembre 2023, Joué-lès-Tours.

Joué-lès-Tours,Indre-et-Loire

Le Conseil des Aînés et la Ville de Joué-lès-Tours vous proposent votre séance cinéma : Monsieur le Maire

Maire d’un petit village de montagne au pied du Mont-Blanc, Paul Barral se bat pour maintenir les commerces et préserver l’école d’une fermeture annoncée. Alors qu’il cherche désespérément comme.

Mardi 2023-12-05 15:00:00 fin : 2023-12-05 17:00:00. 4.5 EUR.

Allée André Malraux

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The Conseil des Aînés and the City of Joué-lès-Tours invite you to your cinema screening: Monsieur le Maire

As mayor of a small mountain village at the foot of Mont Blanc, Paul Barral is fighting to keep the shops open and the school from closing. As he desperately searches for

El Conseil des Aînés y la ciudad de Joué-lès-Tours le invitan a su proyección de cine: Monsieur le Maire (El Alcalde)

Como alcalde de un pequeño pueblo de montaña a los pies del Mont Blanc, Paul Barral lucha por mantener abiertas las tiendas y salvar la escuela del cierre. Mientras busca desesperadamente un

Der Seniorenrat und die Stadt Joué-lès-Tours bieten Ihnen eine Filmvorführung an: Monsieur le Maire (Bürgermeister)

Paul Barral ist Bürgermeister eines kleinen Bergdorfes am Fuße des Mont Blanc. Er kämpft darum, die Geschäfte zu erhalten und die Schule vor der angekündigten Schließung zu bewahren. Während er verzweifelt nach einem

Mise à jour le 2023-11-28 par ADT 37