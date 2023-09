Festival les Barons du son Allée André Lebaudy Longueville-sur-Scie, 29 juin 2024, Longueville-sur-Scie.

Longueville-sur-Scie,Seine-Maritime

Le Festival les Barons du Son est de retour pour une seconde édition !

Nous sommes prêts à vous surprendre avec une expérience musicale inoubliable. Restez à l’écoute pour toutes les infos à venir !.

Allée André Lebaudy château

Longueville-sur-Scie 76590 Seine-Maritime Normandie



The Festival les Barons du Son is back for a second edition!

We’re ready to surprise you with an unforgettable musical experience. Stay tuned for more information!

El Festival de los Barones del Son celebra su segunda edición

Estamos listos para sorprenderle con una experiencia musical inolvidable. Esté atento a las últimas noticias

Das Festival les Barons du Son ist wieder da und geht in die zweite Runde!

Wir sind bereit, Sie mit einem unvergesslichen Musikerlebnis zu überraschen. Bleiben Sie dran für alle kommenden Infos!

