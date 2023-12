Marché de Noël de la Gym Allée André Lebaudy Longueville-sur-Scie Catégories d’Évènement: Longueville-sur-Scie

Seine-Maritime Marché de Noël de la Gym Allée André Lebaudy Longueville-sur-Scie, 23 décembre 2023, Longueville-sur-Scie. Longueville-sur-Scie Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 10:00:00

fin : 2023-12-23 16:30:00 Samedi 23 décembre venez profiter du marché de Noël organisé par l’espérance Gymnique longuevillaise.

De 10h00 à 16h30

Au programme :

-Animations

-Chocolat/vin chaud

-douceurs

-divers exposants…..

Allée André Lebaudy Gymnase Gauthier Giffard

Longueville-sur-Scie 76590 Seine-Maritime Normandie

Mise à jour le 2023-12-14 par Office de Tourisme Terroir de Caux

Allée André Lebaudy Longueville-sur-Scie Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/longueville-sur-scie/