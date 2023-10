Foire aux jouets et à la puériculture Allée André Lebaudy Longueville-sur-Scie, 5 novembre 2023, Longueville-sur-Scie.

Longueville-sur-Scie,Seine-Maritime

Faites de bonnes affaires, et préparez noël !

Sur place buvette et petite restauration.

2023-11-05 09:00:00 fin : 2023-11-05 17:00:00. .

Allée André Lebaudy Gymnase Gauthier Giffard

Longueville-sur-Scie 76590 Seine-Maritime Normandie



Bargain and prepare for Christmas!

On-site refreshments and snacks

Regatee hasta llegar a Navidad

Refrigerios y tentempiés in situ

Machen Sie gute Geschäfte und bereiten Sie sich auf Weihnachten vor!

Vor Ort Getränke und kleine Snacks

Mise à jour le 2023-10-25 par Normandie Tourisme / Attitude Manche