Gastronomie : Salon Bagnoles Gourmand Allée Aloïs Monnet Bagnoles de l’Orne Normandie, 17 février 2024, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-02-17 10:00:00

fin : 2024-02-18 19:00:00

Organisé par le Rotary Club de Bagnoles de l’Orne et du Pays d’Andaine au profit de Ligue contre le cancer de l’Orne.

Si vous êtes passionné de gastronomie et que vous cherchez une destination pour découvrir les merveilles culinaires de la région, alors le Salon Bagnoles Gourmand est fait pour vous ! Organisé les 17 et 18 février à Bagnoles de l’Orne, cet événement met en avant les produits locaux et la gastronomie de la Normandie mais aussi d’autres régions.

Au programme : stands de dégustation, ateliers culinaires, démonstrations…

N’hésitez pas à venir passer une ou deux journées gourmandes à Bagnoles de l’Orne ! C’est une expérience unique et inoubliable qui vous attend !.

Allée Aloïs Monnet Communs du château

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie



Mise à jour le 2023-12-22 par Office de Tourisme et des congrès de Bagnoles de l’Orne