Venez tester vos connaissances du code de la route ! Allée Aloïs Monnet Bagnoles de l’Orne Normandie, 30 novembre 2023, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Vous avez passé votre code de la route il y a déjà plusieurs décennies ? Les règles ont beaucoup évolué depuis lors sans que vous soyez forcément au courant de toutes ces évolutions.

La Ville de Bagnoles de l’Orne Normandie propose aux personnes de plus de 60 ans de tester leurs connaissances théoriques sur le code de la route.

Cette opération a vocation à sensibiliser les conducteurs aux changements dans la législation routière et à les aider à comprendre ces changements pour garantir leur sécurité ainsi que celle des autres.

Le nombre de places étant limité, il est conseillé de vous inscrire à l’avance à l’accueil de la mairie..

2023-11-30 13:30:00 fin : 2023-11-30 16:00:00. .

Did you pass your Highway Code test decades ago? The rules have changed a lot since then, but you’re not necessarily aware of all the changes.

The town of Bagnoles de l’Orne Normandie is offering people over 60 the chance to test their theoretical knowledge of the Highway Code.

The aim of this operation is to make drivers aware of changes in road legislation, and to help them understand these changes in order to guarantee their own safety and that of others.

Places are limited, so please register in advance at the Town Hall.

¿Aprobaste el examen del Código de Circulación hace varias décadas? Las normas han cambiado mucho desde entonces, y es posible que no conozcas todos los cambios.

La ciudad de Bagnoles de l’Orne Normandie ofrece a los mayores de 60 años la posibilidad de poner a prueba sus conocimientos teóricos del Código de la Circulación.

El objetivo de esta operación es sensibilizar a los conductores sobre los cambios en la legislación vial y ayudarles a comprenderlos para garantizar su propia seguridad y la de los demás.

Dado que el número de plazas es limitado, se recomienda inscribirse previamente en la recepción del Ayuntamiento.

Sie haben Ihre Fahrprüfung schon vor Jahrzehnten abgelegt? Seitdem haben sich die Regeln stark verändert, ohne dass Sie sich darüber im Klaren sind.

Die Stadt Bagnoles de l’Orne Normandie bietet Personen über 60 Jahren die Möglichkeit, ihr theoretisches Wissen über die Straßenverkehrsordnung zu testen.

Diese Aktion soll Autofahrer für Änderungen in der Straßenverkehrsgesetzgebung sensibilisieren und ihnen helfen, diese Änderungen zu verstehen, um ihre eigene Sicherheit sowie die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, ist es ratsam, sich vorher am Empfang des Rathauses anzumelden.

