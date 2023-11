Compétition de judo : circuit départemental poussins et tournoi interclubs Allée Aloïs Monnet Bagnoles de l’Orne Normandie, 25 novembre 2023, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Bagnoles de l’Orne Normandie,Orne

Organisé par le Comité Départemental de Judo et le Judo Club Fertois (section Bagnoles).

Au programme :

• Matin : circuit départemental poussins 8 et 9 ans.

• Après-midi : tournoi interclubs, catégories :

* éveil judo 4 et 5 ans,

* pré-poussins 6 et 7 ans,

* benjamins 10 et 11 ans.

Tarifs : 5 € (par combattant), entrée gratuite (public)..

2023-11-25 09:30:00 fin : 2023-11-25 17:30:00. .

Allée Aloïs Monnet Communs du château

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie



Organized by the Comité Départemental de Judo and the Judo Club Fertois (Bagnoles section).

On the program:

? Morning: departmental circuit for 8- and 9-year-olds.

? Afternoon: interclub tournament, categories:

* awakening judo 4 and 5 years,

* pre-poussins 6 and 7 years,

* benjamins 10 and 11 years.

Price: 5? (per fighter), free admission (public).

Organizado por el Comité Departamental de Judo y el Judo Club Fertois (sección Bagnoles).

En el programa:

? Por la mañana: circuito departamental para niños de 8 y 9 años.

? Tarde: torneo interclubes, categorías:

* judo despertar 4 y 5 años,

* pre-poussins 6 y 7 años,

* benjamines 10 y 11 años.

Precio: 5? (por competidor), entrada gratuita (público).

Organisiert vom Comité Départemental de Judo und dem Judo Club Fertois (Sektion Bagnoles).

Auf dem Programm stehen :

? Vormittag: Departementale Runde der Küken 8 und 9 Jahre.

? Nachmittag: Interclub-Turnier, Kategorien :

* éveil judo 4 und 5 Jahre,

* vor-Küken 6 und 7 Jahre,

* benjamins 10 und 11 Jahre.

Preise: 5 ? (pro Kämpfer), freier Eintritt (Publikum).

