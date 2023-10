Didou dans la vraie vie Allée Alfred de Musset Pau, 6 avril 2024, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Didou, c’est son surnom… Son vrai nom est déjà pris par un tueur en série. Il aurait aimé un surnom plus viril et avoir le sex-appeal de Julien Doré mais au fond, ça lui va si bien. Ce jeune homme moderne vit avec humour et drôlerie le changement de génération entre l’image patriarcale et désuète de nos anciens et sa vraie vie avec les femmes qui l’entourent. Que ce soit sa mère, initiée à la liberté sexuelle après 10 ans de célibat. Sa meilleure amie, au tempérament enflammé qui aime la fête et la bagarre, ou surtout sa compagne, une femme « nouvelle génération » qui travaille et gagne plus que lui. Didou, activateur d’énergie passe du stand-up aux personnages, des sex toys au féminisme, du rap à la Macarena… Il détonne et déconne en riant de tout, partage et échange avec son public. C’est frais et intime !

Distribution : Didou

Auteurs : Didou et Forian Gazan

Durée 60 mn – tous public.

2024-04-06 fin : 2024-04-06 . EUR.

Allée Alfred de Musset Palais Beaumont

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Didou is his nickname? His real name has already been taken by a serial killer. He would have liked a more virile nickname and the sex appeal of Julien Doré, but deep down, it suits him so well. This modern young man experiences the generational shift between the patriarchal, outdated image of our elders and his real life with the women around him with humor and wit. Whether it’s his mother, introduced to sexual freedom after 10 years of celibacy. His best friend, with her fiery temperament and love of partying and fighting, or above all his partner, a « new generation » woman who works and earns more than he does. Didou, an energy activator, moves from stand-up to characters, from sex toys to feminism, from rap to the Macarena? He laughs at everything, sharing and exchanging with his audience. It’s fresh and intimate!

Cast: Didou

Authors: Didou and Forian Gazan

Running time 60 mn ? all audiences

¿Didou es su apodo? Su verdadero nombre ya se lo ha puesto un asesino en serie. Le habría gustado un apodo más viril y tener el sex appeal de Julien Doré, pero en el fondo le sienta tan bien. Este joven moderno vive con humor el cambio generacional entre la imagen patriarcal y anticuada de nuestros mayores y su vida real con las mujeres que le rodean. Ya sea su madre, iniciada en la libertad sexual tras 10 años de celibato. Su mejor amigo, un temperamento fogoso al que le encanta la fiesta y la pelea, y sobre todo su pareja, una mujer de la « nueva generación » que trabaja y gana más que él. Didou, activador de energía, pasa del stand-up a los personajes, de los juguetes sexuales al feminismo, del rap a la Macarena? Se ríe de todo, comparte e intercambia con su público. ¡Es fresco e íntimo!

Reparto: Didou

Autores: Didou y Forian Gazan

Duración: 60 minutos para todos los públicos

Didou ist sein Spitzname? Sein richtiger Name wurde bereits von einem Serienmörder angenommen. Er hätte sich einen männlicheren Spitznamen gewünscht und den Sex-Appeal von Julien Doré, aber im Grunde passt er so gut zu ihm. Dieser moderne junge Mann erlebt mit Humor und Witz den Generationswechsel zwischen dem patriarchalischen und veralteten Bild unserer Altvorderen und seinem wahren Leben mit den Frauen um ihn herum. Sei es seine Mutter, die nach zehn Jahren Single-Dasein in die sexuelle Freiheit eingeführt wird. Seine beste Freundin mit ihrem feurigen Temperament, die Partys und Schlägereien liebt, oder vor allem seine Lebensgefährtin, eine Frau der « neuen Generation », die arbeitet und mehr verdient als er. Didou, der Energieaktivator, wechselt vom Stand-up zu den Charakteren, von Sexspielzeug zu Feminismus, von Rap zu Macarena? Er lacht über alles, teilt und tauscht sich mit seinem Publikum aus. Es ist frisch und intim!

Besetzung: Didou

Autoren: Didou und Forian Gazan

Dauer 60 Min. ? alle Altersgruppen

Mise à jour le 2023-09-21 par OT Pau