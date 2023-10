MDR – Marr’athon du rire – Olivier de Benoist – Le petit dernier Allée Alfred de Musset Pau, 6 avril 2024, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

ASPROD-L’ART SCÈNE THÉÂTRE en accord avec KI M’AIME ME SUIVE

Présente

OLIVIER DE BENOIST – « LE PETIT DERNIER » avec Rires & Chansons

À chaque fois qu’Olivier de Benoist a un enfant, il fait un one-man-show. Comme il en a eu un quatrième, il revient avec un nouveau spectacle.

Après avoir beaucoup parlé de sa belle-mère et de sa femme dans ses premiers spectacles, Olivier de Benoist a décidé de se fâcher avec les seuls membres de sa famille qui le supportaient encore : ses enfants.

Dans cette véritable ode à la contraception qu’est « Le Petit Dernier », ODB vous prodiguera moult conseils puisés dans son expérience de père de quatre charmants bambins…

De et avec Olivier de Benoist

Écrit par : Olivier de Benoist et Paul-Marie Debrie

Production : Ki M’aime Me Suive

Durée du spectacle : 1h20.

2024-04-06 fin : 2024-04-06 . EUR.

Allée Alfred de Musset Palais Beaumont

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



ASPROD-L?ART SCÈNE THÉÂTRE in association with KI M?AIME ME SUIVE

Presents

OLIVIER DE BENOIST ? « LE PETIT DERNIER » with Rires & Chansons

Every time Olivier de Benoist has a child, he does a one-man show. Now that he’s had his fourth, he’s back with a new show.

After talking a lot about his mother-in-law and his wife in his first shows, Olivier de Benoist decided to get angry with the only members of his family who could still stand him: his children.

In « Le Petit Dernier », a veritable ode to contraception, ODB offers a wealth of advice drawn from his experience as the father of four charming toddlers?

By and with Olivier de Benoist

Written by : Olivier de Benoist and Paul-Marie Debrie

Production: Ki M?aime Me Suive

Running time: 1h20

ASPROD-L’ART SCÈNE THÉÂTRE en asociación con KI M’AIME ME SUIVE

Presenta

OLIVIER DE BENOIST ? « LE PETIT DERNIER » con Rires & Chansons

Cada vez que Olivier de Benoist tiene un hijo, hace un espectáculo unipersonal. Ahora que ha tenido un cuarto hijo, vuelve con un nuevo espectáculo.

Después de hablar mucho de su suegra y su mujer en sus primeros espectáculos, Olivier de Benoist decidió enfadarse con los únicos miembros de su familia que aún le apoyaban: sus hijos.

En « Le Petit Dernier », una auténtica oda a la anticoncepción, ODB ofrece un sinfín de consejos extraídos de su experiencia como padre de cuatro pequeños encantadores..

Por y con Olivier de Benoist

Escrito por : Olivier de Benoist y Paul-Marie Debrie

Producido por: Ki M?aime Me Suive

Duración: 1h20

ASPROD-L?ART SCÈNE THÉÂTRE in Absprache mit KI M?AIME ME SUIVE

Präsentiert

OLIVIER DE BENOIST ? « LE PETIT DERNIER mit Rires & Chansons

Jedes Mal, wenn Olivier de Benoist ein Kind bekommt, macht er eine One-Man-Show. Da er nun ein viertes Kind bekommen hat, kommt er mit einer neuen Show zurück.

Nachdem Olivier de Benoist in seinen ersten Shows viel über seine Schwiegermutter und seine Frau gesprochen hatte, beschloss er, sich mit den einzigen Familienmitgliedern zu ärgern, die ihn noch unterstützten: seinen Kindern.

In dieser Ode an die Empfängnisverhütung, « Le Petit Dernier », gibt ODB Ihnen zahlreiche Ratschläge, die er aus seiner Erfahrung als Vater von vier reizenden Kindern schöpft

Von und mit Olivier de Benoist

Geschrieben von: Olivier de Benoist und Paul-Marie Debrie

Produktion: Ki M?aime Me Suive (Ki M?aime Me Suive)

Dauer der Vorstellung: 1h20

Mise à jour le 2023-10-26 par OT Pau