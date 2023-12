Salon du mariage Allée Alfred de Musset Pau, 27 janvier 2024, Pau.

Pau Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27

fin : 2024-01-28

60 marques, professionnels et spécialistes se retrouveront enfin au Salon du Mariage de Pau 2023. Une occasion unique de présenter leurs avant-premières ou leurs nouvelles collections.

LES ATELIERS TENDANCES

Un espace dédié aux tendances de l’année en mode, décoration, beauté, gastronomie…

avec une large place laissée au DIY et à « l’expérientiel » pour attirer un nouveau public friand d’originalités.

Tendance mode et beauté

Aux côtés de la « Galerie des Créateurs », un espace « Mise en Beauté » permettra de découvrir sur place les dernières tendances du moment.

Les idées les + originales d ’EVJF & d ’EVG

Une sélection des meilleures idées d’Enterrement de Vie de Jeune Fille et de Garçon pour des moments inoubliables à partager en groupe avant d’effectuer le « grand saut ».

EUR.

Allée Alfred de Musset Palais Beaumont

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Pau