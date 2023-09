Mémé casse bonbons Allée Alfred de Musset Pau, 31 décembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

A 84 ans, Joséphine dite Mémé Casse Bonbons profite de l’enterrement de son mari pour déballer sa boîte à souvenirs et pour régler ses comptes avec la vie. Bien décidée à dire tout ce qu’elle pense, elle vous raconte avec un humour cash et mordant ses souvenirs, sa nuit de noces, sa passion pour Amour Gloire et Beauté, les petits joints qu’elle fume pour se détendre, les sex-toys qu’elle vend comme des Tupperware dans son village, et ce bel allemand rencontré une nuit à la fin de la guerre… L’occasion aussi de vous dire sans langue de bois ce qu’elle pense de notre époque et de ses contemporains. Mémé Casse Bonbons : grands éclats de rire, émotion, justesse, bonheur !.

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

Allée Alfred de Musset Palais Beaumont

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



At the age of 84, Joséphine, aka Mémé Casse Bonbons, takes advantage of her husband’s funeral to unpack her memory box and settle her accounts with life. Determined to say everything she thinks, she recounts her memories of her wedding night, her passion for Love, Glory and Beauty, the little joints she smokes to relax, the sex toys she sells like Tupperware in her village, and that handsome German she met one night at the end of the war? It’s also an opportunity for her to tell you, in no uncertain terms, what she thinks of our times and her contemporaries. Mémé Casse Bonbons: bursts of laughter, emotion, accuracy, happiness!

A sus 84 años, Joséphine, conocida como Mémé Casse Bonbons, aprovecha el funeral de su marido para abrir su baúl de los recuerdos y ajustar cuentas con la vida. Decidida a decir lo que piensa, nos habla de su noche de bodas, de su pasión por el Amor, la Gloria y la Belleza, de los porritos que fuma para relajarse, de los juguetes sexuales que vende como Tupperware en su pueblo, de aquel guapo alemán que conoció una noche al final de la guerra, todo ello con un mordaz sentido del humor? También es la ocasión de decirnos, sin ambages, lo que piensa de nuestro tiempo y de sus contemporáneos. Mémé Casse Bonbons: ¡estallidos de risa, emoción, precisión y felicidad!

Mit 84 Jahren nutzt Joséphine, genannt Mémé Casse Bonbons, die Beerdigung ihres Mannes, um ihre Erinnerungskiste auszupacken und mit dem Leben abzurechnen. Sie ist fest entschlossen, alles zu sagen, was sie denkt, und erzählt Ihnen mit bissigem Humor von ihren Erinnerungen, ihrer Hochzeitsnacht, ihrer Leidenschaft für Amour Gloire et Beauté, den kleinen Joints, die sie zur Entspannung raucht, den Sexspielzeugen, die sie in ihrem Dorf wie Tupperware verkauft, und dem schönen Deutschen, den sie eines Nachts am Ende des Krieges kennengelernt hat Bei dieser Gelegenheit erzählt sie Ihnen auch, was sie über unsere Zeit und ihre Mitmenschen denkt. Mémé Casse Bonbons: große Lachsalven, Emotionen, Genauigkeit, Glück!

