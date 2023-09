Rencontres littéraires : « Les Idées mènent le Monde » Allée Alfred de Musset Pau, 1 décembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

« Nos raisons d’espérer » est la nouvelle question d’actualité qui animera les échanges des 9èmes Rencontres Littéraires de Pau qui réuniront durant trois jours, du 1er au 3 décembre, les meilleurs penseurs, scientifiques, écrivains, journalistes, hommes et femmes aux expériences de vies extraordinaires.

Les invités seront dévoilés ces prochaines semaines et le programme sera détaillé dans les derniers jours avant l’ouverture de la billetterie gratuite..

2023-12-01 fin : 2023-12-03 . EUR.

Allée Alfred de Musset Palais Beaumont

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



« Nos raisons d?espérer » (Our reasons for hope) is the new topical question that will drive discussions at the 9th Rencontres Littéraires de Pau, which will bring together the best thinkers, scientists, writers, journalists and men and women with extraordinary life experiences over three days, from December 1 to 3.

The guests will be announced in the coming weeks, and the program will be detailed in the final days before the free ticket sales open.

« Nuestras razones para la esperanza » es la nueva pregunta de actualidad que animará los debates de los IX Rencontres Littéraires de Pau, que reunirán durante tres días, del 1 al 3 de diciembre, a los mejores pensadores, científicos, escritores, periodistas y hombres y mujeres con experiencias vitales extraordinarias.

Los invitados se anunciarán en las próximas semanas, y el programa se detallará en los últimos días antes de la apertura de la taquilla gratuita.

« 3. Dezember die besten Denker, Wissenschaftler, Schriftsteller, Journalisten, Männer und Frauen mit außergewöhnlichen Lebenserfahrungen zusammenkommen werden.

Die Gäste werden in den nächsten Wochen bekannt gegeben und das Programm wird in den letzten Tagen vor der Eröffnung des kostenlosen Ticketverkaufs detailliert beschrieben.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Pau