Soirée Jazz Allée Alfred de Musset Pau, 25 novembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Joignez-vous à nous pour célébrer 12 années de Jazz au Restaurant « La Belle Epoque ».

Cette soirée exceptionnelle sera animée par le groupe Les 4 Saxes & Co : Composé de 10 musiciens talentueux, dont une chanteuse charismatique. Cette formation unique vous transportera dans un voyage musical, mêlant swing classique et créations originales .

Le tout autour d’un repas contacté par le Chef Cochet..

2023-11-25

Allée Alfred de Musset La Belle Epoque

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Join us to celebrate 12 years of Jazz at Restaurant « La Belle Epoque ».

This exceptional evening will be hosted by the group Les 4 Saxes & Co: 10 talented musicians, including a charismatic singer. This unique group will take you on a musical journey, combining classical swing and original creations.

All this will be accompanied by a meal prepared by Chef Cochet.

Celebre con nosotros los 12 años de Jazz en el Restaurante « La Belle Epoque ».

Esta velada excepcional estará a cargo del grupo Les 4 Saxes & Co: formado por 10 músicos de talento, entre ellos una carismática cantante. Este grupo único le llevará en un viaje musical, combinando swing clásico y creaciones originales.

Todo ello irá acompañado de una comida preparada por el Chef Cochet.

Feiern Sie mit uns 12 Jahre Jazz im Restaurant « La Belle Epoque ».

Dieser außergewöhnliche Abend wird von der Gruppe Les 4 Saxes & Co. gestaltet: Sie besteht aus 10 talentierten Musikern, darunter eine charismatische Sängerin. Diese einzigartige Formation wird Sie auf eine musikalische Reise mitnehmen, die klassischen Swing mit originellen Kreationen verbindet.

Das Ganze wird von einem Essen begleitet, das von Chefkoch Cochet zusammengestellt wurde.

