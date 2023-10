Soirée Jazz Allée Alfred de Musset Pau, 14 octobre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Plongez dans l’univers envoûtant du jazz au restaurant La Belle Epoque !

Découvrez le groupe J4ZZARY, un quartet landais formé en 2020 pour partager leur passion pour le jazz. Inspirés par leur professeur de jazz et piano, Didier Datcharry, ils vous offriront un concert unique mêlant compositions originales, reprises, chant, et percussions.

Rejoignez-nous pour une soirée musicale inoubliable !.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

Allée Alfred de Musset La Belle Epoque

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Immerse yourself in the spellbinding world of jazz at La Belle Epoque restaurant!

Discover J4ZZARY, a Landes quartet formed in 2020 to share their passion for jazz. Inspired by their jazz and piano teacher, Didier Datcharry, they offer a unique concert combining original compositions, covers, vocals and percussion.

Join us for an unforgettable musical evening!

Sumérjase en el fascinante mundo del jazz en el restaurante La Belle Epoque

Descubra al grupo J4ZZARY, un cuarteto de las Landas formado en 2020 para compartir su pasión por el jazz. Inspirados por su profesor de jazz y piano, Didier Datcharry, ofrecerán un concierto único en el que combinarán composiciones originales, versiones, voces y percusión.

Acompáñenos en una velada musical inolvidable

Tauchen Sie im Restaurant La Belle Epoque in die betörende Welt des Jazz ein!

Entdecken Sie die Gruppe J4ZZARY, ein Quartett aus den Landes, das 2020 gegründet wurde, um ihre Leidenschaft für den Jazz zu teilen. Inspiriert von ihrem Jazz- und Klavierlehrer Didier Datcharry werden sie Ihnen ein einzigartiges Konzert bieten, das Originalkompositionen, Coverversionen, Gesang und Perkussion miteinander verbindet.

Begleiten Sie uns zu einem unvergesslichen musikalischen Abend!

Mise à jour le 2023-10-10 par OT Pau