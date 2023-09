2ème marche des fiertés Allée Alfred de Musset Pau, 30 septembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Parc Beaumont

12h, ouverture du village associatif: stands, goodies, maquillage et pancartes, ….

13h/15h, spectacle déambulant « le pédé » par le collectif Jeanine Machine

16h, départ de la marche, au son de la batucada l’Etoile Métisse

Soirée des fiertés – Salle Ampli à Billère

18h30, « Before » sur le parvis, food trucks, batucada

21h, Soirée Les Dam’oiselles, Leny MUH, DJ Melle Lea

2h, After au CBCG Club à Bizanos.

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . EUR.

Allée Alfred de Musset

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Beaumont Park

12pm, opening of the associative village: stalls, goodies, make-up and signs, ….

13h/15h, strolling show « le pédé » by the Jeanine Machine collective

4pm, start of the march, to the sound of the Etoile Métisse batucada

Soirée des fiertés – Salle Ampli, Billère

6:30pm, « Before » on the forecourt, food trucks, batucada

9pm, Les Dam’oiselles party, Leny MUH, DJ Melle Lea

2am, After party at CBCG Club in Bizanos

Parque Beaumont

12h, apertura del pueblo de asociaciones: puestos, golosinas, maquillaje y carteles, ….

13.00/3.00 h, espectáculo ambulante « le pédé » del colectivo Jeanine Machine

16.00 h, inicio de la marcha, al son de la batucada Etoile Métisse

Velada del orgullo – Salle Ampli, Billère

18.30 h, « Before » en la explanada, food trucks, batucada

21.00 h, fiesta Les Dam’oiselles, Leny MUH, DJ Melle Lea

14h00, After party en el Club CBCG de Bizanos

Beaumont Park

12 Uhr, Eröffnung des Vereinsdorfes: Stände, Goodies, Schminken und Plakate, ….

13:00/15:00 Uhr, Wandershow « le pédé » des Kollektivs Jeanine Machine

16 Uhr: Start des Marsches, begleitet von der Batucada l’Etoile Métisse

Soirée des fiertés (Abend der Stolz) – Salle Ampli in Billère

18:30 Uhr, « Before » auf dem Vorplatz, Food Trucks, Batucada

21h, Abendveranstaltung Les Dam’oiselles, Leny MUH, DJ Melle Lea

2 Uhr, Afterparty im CBCG Club in Bizanos

Mise à jour le 2023-09-25 par OT Pau