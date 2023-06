15 ème Festival de Tango Argentin « Pau couleur Tango » Allée Alfred de Musset Pau, 21 septembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Pour la 15ème édition du festival, l’association Tangueando Pau vous donne rendez vous du 21 au 24 septembre 2023 de Pau pour 4 jours de tango. 2 Orchestres,

5 D.J.S, 1 couple de maestros tous de renommée internationale vont se relayer pour vous faire vivre des moments d’intense émotion dans un lieu exceptionnel la Salle Henri Faisans et ses 900 m2 de parquet.

Au programme : Classes, milongas, apéro tango, show des maestros sans oublier la despedida qui clôturera cet

évènement..

2023-09-21 à ; fin : 2023-09-24 . EUR.

Allée Alfred de Musset Palais Beaumont

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



For the 15th edition of the festival, the Tangueando Pau association invites you to Pau from September 21 to 24, 2023 for 4 days of tango. 2 Orchestras,

5 D.J.S, 1 couple of maestros, all internationally renowned, will take turns to bring you moments of intense emotion in an exceptional venue: the Salle Henri Faisans and its 900 m2 of parquet flooring.

On the program: classes, milongas, tango aperitifs, maestro shows, not forgetting the closing despedida

event.

Para la 15ª edición del festival, la asociación Tangueando Pau le invita a Pau del 21 al 24 de septiembre de 2023 para 4 días de tango. 2 Orquestas,

5 D.J.S, 1 pareja de maestros, todos ellos de renombre internacional, se turnarán para ofrecerle momentos de intensa emoción en un lugar excepcional, la Salle Henri Faisans y sus 900 m2 de parqué.

El programa incluye clases, milongas, un aperitivo de tango, un espectáculo de los maestros, sin olvidar la despedida que pondrá punto final al evento

evento.

Ausgabe des Festivals lädt Sie der Verein Tangueando Pau vom 21. bis 24. September 2023 in Pau zu vier Tagen Tango ein. 2 Orchester,

5 DJS, 1 Maestro-Paar, alle von internationalem Renommee, werden sich abwechseln, um Ihnen Momente intensiver Emotionen in einem außergewöhnlichen Ort, dem Salle Henri Faisans und seinem 900 m2 großen Parkettboden, zu bieten.

Auf dem Programm stehen: Unterricht, Milongas, Tango-Aperitif, Show der Maestros und nicht zu vergessen die Despedida, die diese Veranstaltung abschließt

veranstaltung abschließt.

Mise à jour le 2023-06-09 par OT Pau