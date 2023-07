Chemin de conte Allée Alfred de Musset Pau, 20 juillet 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

jeudi 20 et vendredi 21 juillet 10h45 Chemins de conte

Fables d’animaux au gré d’une amusante exploration du parc Beaumont avec Patricia Ackin , conteuse . A découvrir pour s’égayer et/ou se laisser ravir !

RDV au kiosque du Parc Beaumont.

2023-07-20 fin : 2023-07-21 . EUR.

Allée Alfred de Musset

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



thursday, July 20 and Friday, July 21 10:45 am Storytelling paths

Animal fables as you explore Parc Beaumont with storyteller Patricia Ackin. To be discovered and enjoyed!

RDV at the Parc Beaumont kiosk

jueves 20 y viernes 21 de julio 10.45 h Senderos de cuentos

Fábulas de animales mientras exploras Beaumont Park con la cuentacuentos Patricia Ackin. Para descubrir y divertirse

Cita en el quiosco del parque Beaumont

donnerstag, 20. und Freitag, 21. Juli 10.45 Uhr Märchenwege

Tierfabeln auf einer lustigen Erkundungstour durch den Beaumont-Park mit Patricia Ackin , Märchenerzählerin. Entdecken Sie diese Märchen, um sich aufzuheitern und/oder sich verzaubern zu lassen!

RDV am Kiosk im Beaumont-Park

Mise à jour le 2023-07-19 par OT Pau