Allebrilles Entre deux parcs Lésigny Catégories d’évènement: Lésigny

Seine-et-Marne

Allebrilles Entre deux parcs, 21 mai 2022, Lésigny. Allebrilles

Entre deux parcs, le samedi 21 mai à 20:30

Allebrilles est un spectacle déambulatoire lumineux, associant masques et grandes marionnettes. Il puise son inspiration dans les Alebrijes mexicains, chimères de papier mâché particulièrement oniriques et colorées. La lumière y est transmise d’un personnage à l’autre, d’une marionnette géante à l’autre, de même que l’affection se communique d’individu en individu. Les Grandes Personnes – Pauline De Coulhac Entre deux parcs Avenue de Hyverneaux, 77150 Lésigny Lésigny Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T20:30:00 2022-05-21T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lésigny, Seine-et-Marne Autres Lieu Entre deux parcs Adresse Avenue de Hyverneaux, 77150 Lésigny Ville Lésigny lieuville Entre deux parcs Lésigny Departement Seine-et-Marne

Entre deux parcs Lésigny Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lesigny/

Allebrilles Entre deux parcs 2022-05-21 was last modified: by Allebrilles Entre deux parcs Entre deux parcs 21 mai 2022 Entre deux parcs Lésigny Lésigny

Lésigny Seine-et-Marne