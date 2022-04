All’Chemist by Night with SANTO Poppers GVA Genève Catégorie d’évènement: Genève

All’Chemist by Night with SANTO Poppers GVA, 2 avril 2022, Genève. All’Chemist by Night with SANTO

Poppers GVA, le samedi 2 avril à 22:30

All’Chemist by Night est le nouveau rendez-vous pour les amateurs de bonne musiques : Afro, Dancehall, Hip Hop, Trap Remix. Pour la première édition nous accueillons SANTO qui fera chauffer le dancefloor ! On vous donnes rendez-vous à la – ALL’CHEMIST BY NIGHT Samedi 02 | 04 – ?@poppers.gva | Rue grand pré 2 (Cropettes) – ? @wearesanto | Carnalito x Badliks (@badliks) – ⏱️ 22h – 04h – En mode #afro #dancehall #hiphop #trapremix – Shots de ALL’KEY JUICE offerts au 30 premiers arrivés. Le bail est corsé j’annonce.

20.-

