Allauch terres d’artistes Allauch, 1 octobre 2021, Allauch.

Allauch terres d’artistes 2021-10-01 18:00:00 – 2021-10-01 21:00:00 Le Logis Neuf 38 avenue Leï Rima

Allauch Bouches-du-Rhône

Venez découvrir ou redécouvrir leurs œuvres originales empreintes de passion. De l’acrylique à l’aquarelle, de la sculpture à la peinture à l’huile, laissez-vous happer par l’audace d’un coup de crayon ou la force du burin.

Du glacis au dégradé, du trompe l’œil au bas-relief, du buste au galbe de l’œuvre, l’échappatoire est à la portée de votre regard et de votre sensibilité artistique.



Plonger dans l’univers « d’Allauch, Terre d’Artistes », c’est se laisser surprendre par une gestuelle autant que par une palette de couleurs et de styles foisonnants.

Au détour d’échanges privilégiés, les artistes vous ouvriront grandes les portes de leur inspiration et de leur savoir-faire dans un cadre convivial dédié au deuxième et troisième art.



Nous vous attendons nombreux pour partager ce rendez-vous convivial !



Les peintres et sculpteurs de l’Atelier des Caves du Logis-Neuf : Nelly AVRIL, Monique BASTIMENT, Émilie BENJAMIN, Geneviève BICAÏS-PLONJON, Serge BORG, Dominique BOUCHY, Franck BREL, Guy BUSUTTIL, Guy CANTALLOUBE, Andrea CECCHI, Michèle CHARTOIRE, Michèle COLOMB, Anne-Marie COULOMB, France DEMOUSTIER, Frédérique DÉVÉ, Ida FEDERICO, Michèle GRÈS, Michèle GRINO, Ève JACOLIN, Louis JOUVE, Chantal LELLOUCHE, LIUKO, Georges MAIGRE, Max MAUBERT, Mauricette MAZZANTI, Robert MIRANDA, Thierry MOUTTE, Cathy SWAENEPOEL-MAUGER, Claire TAKVORIAN

dernière mise à jour : 2021-09-23 par