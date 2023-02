Allauch, les collines de Pagnol Parking de la Police Municipale, 19 mars 2023, Allauch .

Allauch, les collines de Pagnol

2023-03-19 – 2023-03-19 08:50:00 08:50:00

EUR Un véritable voyage à travers le temps qui vous mènera au pays des sources, des grottes et des lieux de tournage des plus grands films de Pagnol. Vous emprunterez le fameux raccourci qui passe à proximité des châteaux, dont le mythique “Château de ma Mère”.



Soyez prêt à traverser le temps au milieu du Marseille d’aujourd’hui et des collines de la Treille et d’Allauch qui n’ont pas changé. La Féérie peut commencer !



Pensez à prévoir :

Le pique-nique

-Une bonne paire de chaussure et coupe vent ou polaire (selon la saison)

-Un petit sac à dos avec 1.5L d’eau par personne minimum

-Barres de céréales



Cette randonnée est accessible à partir de 10 ans et nécessite un minimum de condition physique.

En passioné de Marcel Pagnol, Damien a créé des randonnées qui partent sur les chemins oubliés de Marseille ou du Massif du Garlaban que Pagnol empruntait avec sa famille ou Lili des Bellons, son ami des collines.

+33 6 07 50 35 79 Damien

