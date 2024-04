Allauch, les collines de Pagnol, les 2 Bastides Allauch, dimanche 21 avril 2024.

Allauch, les collines de Pagnol, les 2 Bastides Allauch Bouches-du-Rhône

Qui n’a jamais rêvé de pique-niquer à la vraie Bastide Neuve où la famille Pagnol passait ses vacances !

À l’occasion des 50 ans de la disparition de Marcel Pagnol, Damien vous emmène en excursion avec la rando « Allauch, les collines de Pagnol » qui depuis 1 an et demi déjà, connaît un grand succès !

Cette fois-ci, vous terminerez cette authentique journée à la Bastide qui a servi pour le tournage des films « La Gloire de mon Père », « Le Château de ma Mère », « Le Temps des Secrets ».



En une journée vous aurez la chance de voir les 2 Bastides emblématiques d’Allauch et de l’univers de Pagnol ! Une journée unique et féérique !



Tarif 25 € par personne / 10 € pour les moins de 14 ans

Inscriptions https://www.authentic-sports.fr/authentic-pagnol?re-product-id=227834&rwstep=product 10 10 EUR.

Début : 2024-04-21

fin : 2024-04-21

Domaine de Pichauris

Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur tourisme@allauch.com

