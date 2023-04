46ème Crèche Gilbert Orsini Galerie d’exposition du Vieux Bassin, 11 novembre 2023, Allauch.

Classée parmi les plus belles crèches de France, la crèche provençale animée de Gilbert Orsini a accueilli, depuis sa création en 1978, plus d’un million de visiteurs..

2023-11-11 à ; fin : 2024-01-28 . EUR.

Galerie d’exposition du Vieux Bassin Galerie d’exposition du Vieux Bassin, montée Marius Barret

Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Ranked among the most beautiful cribs in France, Gilbert Orsini’s animated Provencal crib has welcomed more than one million visitors since its creation in 1978.

Clasificada entre las cunas más bellas de Francia, la cuna provenzal animada de Gilbert Orsini ha acogido a más de un millón de visitantes desde su creación en 1978.

Die animierte provenzalische Krippe von Gilbert Orsini zählt zu den schönsten Krippen Frankreichs und hat seit ihrer Entstehung im Jahr 1978 mehr als eine Million Besucher empfangen.

Mise à jour le 2023-02-09 par Maison du Tourisme d’Allauch