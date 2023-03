Observations nocturnes Allauch Catégories d’Évènement: Allauch

Bouches-du-Rhône

Observations nocturnes, 13 mai 2023, Allauch . Observations nocturnes Domaine de Pichauris Allauch Bouches-du-Rhône

2023-05-13 20:00:00 – 2023-05-13 23:30:00 Allauch

Bouches-du-Rhône . Une séance d’observations nocturnes qui sera coordonnée par Alexandre Santerne. se tiendra sur l’esplanade central du parc départemental de Pichauris. Il est vivement conseillé de venir avec une lampe de poche (frontale, téléphone) et des vêtements chauds “au cas où”.



Tous publics. En libre accès (en véhicule, se garer impérativement au parking des micocouliers “parking du haut”).

Parc départemental de Pichauris à Allauch



Réservations obligatoires sur le site : https://festival-astronomie-provence.lam.fr Samedi 13 mai de 20h à 23h30 : Observations nocturnes à Pichauris Allauch

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Allauch, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Allauch Adresse Domaine de Pichauris Allauch Bouches-du-Rhône Ville Allauch Departement Bouches-du-Rhône Tarif Lieu Ville Allauch

Allauch Allauch Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/allauch /

Observations nocturnes 2023-05-13 was last modified: by Observations nocturnes Allauch 13 mai 2023 Allauch Bouches-du-Rhône Domaine de Pichauris Allauch Bouches-du-Rhone

Allauch Bouches-du-Rhône