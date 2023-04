Nasreddin en vadrouille Espace Culturel et Sportif Robert Ollive, 25 avril 2023, Allauch.

C’est l’histoire d’un jeune prince amoureux d’une paysanne. Il est si amoureux qu’il la demande aussitôt en mariage à son père. Ce dernier, pour s’en débarrasser, et avant d’accepter les noces lui confie l’impossible mission de trouver « la Vérité »..

2023-04-25

Espace Culturel et Sportif Robert Ollive Espace Culturel et Sportif Robert Ollive, 893 Avenue Salvador Allende

Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This is the story of a young prince in love with a peasant girl. He is so in love that he immediately asks her father to marry him. The latter, in order to get rid of her, and before accepting the wedding, entrusts him with the impossible mission of finding « the Truth ».

Es la historia de un joven príncipe enamorado de una campesina. Está tan enamorado que inmediatamente le pide a su padre que se case con él. Éste, para deshacerse de ella, y antes de aceptar el matrimonio, le encomienda la misión imposible de encontrar « la Verdad ».

Es ist die Geschichte eines jungen Prinzen, der in ein Bauernmädchen verliebt ist. Er ist so verliebt, dass er ihrem Vater sofort einen Heiratsantrag macht. Um sie loszuwerden und bevor er die Hochzeit akzeptiert, gibt er ihr die unmögliche Aufgabe, « die Wahrheit » zu finden.

