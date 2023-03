Foire aux bestiaux, 26 mars 2023, Allauch .

Foire aux bestiaux

Rues du Logis-Neuf Allauch Bouches-du-Rhône

2023-03-26 09:00:00 – 2023-03-26 18:00:00

Allauch

Bouches-du-Rhône

Pour l’occasion, plus de 50 exposants et artisans régionaux seront réunis pour vous présenter leurs animaux et leurs produits artisanaux de qualité !

Des animations seront également proposées tout au long de la journée :



Promenades à poney avec Tribolo

Démonstrations de maréchal-ferrant

Animation autour d’une ruche par un apiculteur

Démonstration de dressage de chien

Manèges pour les plus petits

Vous pourrez vous restaurer sur place auprès des commerçants du Logis-Neuf, des exposants ou encore des food-trucks présents pour l’occasion. Un espace de convivialité vous accueillera afin de passer un moment agréable en famille ou entre amis.

Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir le meilleur de notre terroir et de nos traditions !



Le parking et le stade Yves Fassanaro seront ouverts au public pour le stationnement des véhicules. Le cœur du village sera piéton.

Venez admirer sur l’avenue Leï Rima les plus belles bêtes de la région, parmi lesquelles des chevaux, des poneys, des cochons, des chèvres, des taureaux, des chevaux camarguais, des ânes, des moutons, des vaches, des lapins, des chevaux de trait…

