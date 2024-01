Sacrée soirée Eglise Saint Sébastien, place du Dct Chevillon Allauch, dimanche 3 mars 2024.

Sacrée soirée Eglise Saint Sébastien, place du Dct Chevillon Allauch Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 16:00:00

fin : 2024-03-03 17:30:00

Le prestigieux Orchestre Orgues , cuivres ,cordes et bois.

Sur des compositions de Bach,Theleman, Krebs, Fauré, Mozart, Martini, Caccini, Schubert, Torelli.

Dans cette belle église



Bernard Gely, célèbre organiste titulaire de l’église de la madeleine s’exprimera sur son Orgue Personnel et vous étonnera



Jean Marc Regoli, dont les trompettes ont chanté pendant 30 ans à l’opéra vous interpréteront des grands airs des compositeurs que vous appréciez.



Marine Segret, vous charmera au son de son hautbois et cor anglais.



Michel Durand Mabire, vous invitera à la douceur de son violon magique



Camille Charles, trompettiste reconnu pour son style musical vous dévoilera des secrets.



Avec un répertoire riche de couleurs musicales des grands compositeurs

Bach, verdi, Caccini, Schubert, Bach, Aranjuez, Torelli, Fauré.

Eglise Saint Sébastien, place du Dct Chevillon

Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur tourisme@allauch.com



