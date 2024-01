La fabuleuse histoire de Marcel Pagnol Espace Culturel et Sportif Robert Ollive, 893 Avenue Salvador Allende Allauch, samedi 17 février 2024.

Début : 2024-02-17

fin : 2024-02-17 20:30:00

L’histoire : Quatre adolescents loupent le bus pour l’école et en attendant le suivant, découvrent et revivent l’histoire et les plus belles scènes des œuvres de Marcel Pagnol !

Avec des extraits de « La gloire de mon père », « Le château de ma mère », « Topaze », « Le Schpountz », « La femme du boulanger »…

Une pièce tout public ( à partir de 10 ans) pour toute la famille.



Comédiens : Marco Paolo, Marlène Hennebert, Laurent Perez et Xavier Delattre

Auteur et metteur en scène : Marco Paolo avec textes de Marcel Pagnol



• Chacun y trouve son compte ! Les parents en s’affranchissant des dernières expressions ou réseaux du net échangés dans les cours d’école, et les plus jeunes en découvrant la modernité des personnages de Pagnol, le tout ficelé dans une mise en scène dynamique et moderne interprétée avec justesse par des comédiens de talent.

• Spectacle rafraîchissant et ludo-éducatif. Partir d’aujourd’hui vers le monde d’antan de Marcel Pagnol : une vraie cure de jouvence avec une pincée d’émotion. Des comédiens talentueux : nous avons passé un très bon moment.

Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur tourisme@allauch.com



