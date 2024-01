Chéri faut qu’on parle ! Espace François Mitterrand, traverse Chapelle des filles Allauch, mercredi 14 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14

fin : 2024-02-14 21:00:00

Prenez vos places de spectacle pour la comédie Chéri, Faut qu’on parle !

Pour tout achat d’une place de spectacle et une réservation auprès d’un des 5 restaurants partenaires, un apéritif vous sera offert.

Les restaurants s’engagent à vous libérer à temps pour le spectacle à 21h à l’espace François Mitterrand (liste des restaurants partenaires en bas de page).

Offre non valable sur présentation spontanée et sans réservation au préalable pour un repas.



Descriptif du spectacle :

Sandrine aime follement Patrick. Patrick aime passionnément Sandrine.

Sandrine est heureuse avec Patrick. Patrick se sent comblé avec Sandrine.

Sandrine voudrait un enfant de Patrick. Patrick voudrait que l’OM gagne enfin. Et voilà où le bât blesse !

Car pour l’instant, l’enfant, c’est Patrick, un grand gamin de 30 ans… Pas pressé d’assumer un rôle de père.

Comment Sandrine et Patrick arriveront-ils à régler leurs problèmes de couple ?

Pour l’OM c’est foutu, mais pour l’enfant, tout est encore jouable…

Venez assister au quotidien de ce couple comme les autres dans lequel chacun se reconnaîtra dans cette comédie moderne et rafraîchissante qui saura vous attendrir et vous faire rire.



Auteur Guillaume Renoult

Artistes Claire Traxelle, Guillaume Renoult

Metteur en scène Guillaume Renoult



Prix du jury de La Dépêche du Midi – Meilleure comédie « Printemps du rire » 2012.



Liste des restaurants partenaires :

MALOU

4, rue Fernand Rambert – 13190 ALLAUCH

09 54 39 66 49

JAI THAI

2, rue des Moulins – 13190 ALLAUCH

04 91 50 69 83

LE SALON PROVENCAL EN PARTENARIAT AVEC PIZZA LEA

1, place Benjamin Chappe – 13190 ALLAUCH

Salon Provençal 04 91 68 39 92 / Pizza Léa 04 91 84 55 69

LES SAVEURS D’ENRICA

8, rue des Moulins – 13190 ALLAUCH

06 26 12 73 31

CASA MAMMA

8, Rue Fernand Rambert – 13190 ALLAUCH

06 15 85 78 48

Espace François Mitterrand, traverse Chapelle des filles Espace François Mitterrand

Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur tourisme@allauch.com



