Randonnée pédestre Le Bourg, 14 mai 2023, Allas-les-Mines.

L’Amicale d’Allas les Mines organise, le dimanche 14 mai, une randonnée pédestre.

Grande boucle de 12 km ou petite boucle de 6 km.

Ouvert à tous !

Buffert offert à l’arrivée.

Rdv devant la salle des fêtes à 9h00. Tarif : 8€

Inscriptions : 06 72 66 96 00 ou 06 07 62 05 78.

2023-05-14

Le Bourg Salle des fêtes

Allas-les-Mines 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Amicale d’Allas les Mines organizes, on Sunday May 14th, a walking tour.

Big loop of 12 km or small loop of 6 km.

Open to all !

Buffet offered at the arrival.

Meeting point in front of the village hall at 9am. Price : 8?

Registration : 06 72 66 96 00 or 06 07 62 05 78

La Amicale d’Allas les Mines organiza una excursión el domingo 14 de mayo.

Gran bucle de 12 km o pequeño bucle de 6 km.

Abierto a todos

Buffet ofrecido a la llegada.

Punto de encuentro delante del ayuntamiento a las 9h. Precio: 8?

Inscripción: 06 72 66 96 00 o 06 07 62 05 78

Die Amicale d’Allas les Mines organisiert am Sonntag, den 14. Mai, eine Wanderung.

Große Schleife von 12 km oder kleine Schleife von 6 km.

Für alle offen!

Bei der Ankunft wird ein Buffet angeboten.

Treffpunkt vor dem Festsaal um 9.00 Uhr. Preis: 8 ?

Anmeldungen: 06 72 66 96 00 oder 06 07 62 05 78

