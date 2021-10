Loconville Loconville Loconville, Oise Allant vers – Théâtre Loconville Loconville Catégories d’évènement: Loconville

Loconville Oise Loconville Sarah Lecarpentier partage avec le public l’amour littéraire qui l’anime : apprendre par cœur des proverbes.

Ces phrases qui guident, donnent une direction, même quand on ne sait pas où l’on va. En dialogue avec les phrases musicales de Simon Barzilay, dans un décor simple, cabaret de poche, ce rendez-vous est reflet de nos vies, comme un bout de miroir qui nous transmet l’optimisme, la liberté, et la force de résistance. Sarah Lecarpentier partage avec le public l’amour littéraire qui l’anime : apprendre par cœur des proverbes.

Ces phrases qui guident, donnent une direction, même quand on ne sait pas où l'on va. En dialogue avec les phrases musicales de Simon Barzilay, dans un décor simple, cabaret de poche, ce rendez-vous est reflet de nos vies, comme un bout de miroir qui nous transmet l'optimisme, la liberté, et la force de résistance.

