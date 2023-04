Cours de cuisine et dégustation Chemin de Courcousonne, 26 avril 2023, Allan.

L’association Les Insatiables (ex Silver Fourchette) s’installe à Allan pour un cours de cuisine suivie d’une dégustation pour nos aînés. Une après midi qui promet d’être riche en saveurs!.

2023-04-26 à ; fin : 2023-04-26 . .

Chemin de Courcousonne Résidence Le Courcousonne

Allan 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The association Les Insatiables (ex Silver Fourchette) is coming to Allan for a cooking class followed by a tasting for our seniors. An afternoon that promises to be rich in flavors!

La asociación Les Insatiables (ex Silver Fourchette) viene a Allan para una clase de cocina seguida de una degustación para nuestros mayores. Una tarde que promete ser rica en sabores

Der Verein Les Insatiables (ehemals Silver Fourchette) veranstaltet in Allan einen Kochkurs mit anschließender Verkostung für unsere Senioren. Dieser Nachmittag verspricht, sehr schmackhaft zu werden!

Mise à jour le 2023-04-08 par Montélimar Tourisme Agglomération