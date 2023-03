Vide grenier à Allan Allan Catégories d’Évènement: Allan

Drome . Au programme, une buvette et un stand restauration vous attendent. Animations avec guinguette au théâtre de la Verdure. foyer.allan@wanadoo.fr https://foyer-rural-allan.fr/index.php Allan

