ALLAITE-MOI SI TU PEUX Saint-Chély-d’Apcher, mercredi 28 février 2024.

ALLAITE-MOI SI TU PEUX Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Laureen, Gemma et Emma donnent le sein. Élevé au rang de choix, l’allaitement déchaîne les passions. Ces dernières années,

le lait des femmes a (re) trouvé grâce aux yeux de la majorité pour ses vertus, nutritives et immunologiques. Rétrograde pour

les uns, militant pour les autres et si l’allaitement incarnait les enjeux de la place du féminin dans nos sociétés ?

Le débat qui suivra la séance sera animé par la réalisatrice du documentaire, Laureen Borghese. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 20:30:00

fin : 2024-02-28

130 rue Théophile Roussel

Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie lecinetheatre@stchelydapcher.fr

