Alla Francesca – Quatuor Chateau de Blandy-les-Tours, 10 septembre 2021, Blandy. Alla Francesca – Quatuor

du vendredi 10 septembre au samedi 11 septembre à Chateau de Blandy-les-Tours

Avec : Brigitte Lesne Pierre Boragno Pierre Hamon Carlo Rizzo Précisions à venir Répertoires du chansonnier de Bayeux, de danses instrumentales et de musiques italiennes médiévales et traditionnelles Chateau de Blandy-les-Tours Place des tours 77115 Blandy-les-tours Blandy Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-10T18:00:00 2021-09-10T20:00:00;2021-09-11T18:00:00 2021-09-11T20:00:00

