ALL YOU NEED IS VOICE PATINOIRE OLYMPIQUE DE LIMOGES Limoges, mercredi 17 juillet 2024.

L’harmonie vocale des quatre garçons dans le vent traverse les décennies sans fausse note. Le Chœur de chambre Spirito, dirigé par Nicole CORTI, l’a bien compris et revisite les plus grands tubes du répertoire des Anglais, dans d’audacieuses versions pour chœur, arrangées avec la complicité de spécialistes des musiques actuelles. Ce grand chœur a cappella propose un relecture surprenante et originale des chansons incontournables des Beatles et de pépites plus confidentielles, qui renaissent grâce à leur nouvel arrangement sans instrument. Le songwriter américain Gabriel Kahane complète ce programme avec une création personnelle traduisant son regard face à l’écoute de l’Album Blanc des Beatles.

Tarif : 24.00 – 69.00 euros.

Début : 2024-07-17 à 21:30

