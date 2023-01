All You Need is Love / Nuit rock 60s du Supersonic SUPERSONIC, 10 février 2023, Paris.

Le vendredi 10 février 2023

de 23h00 à 06h00

. payant Ticket : 5 EUR

Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris !

ALL YOU NEED IS LOVE

Du swinging London au flower power, entre rebellion des mods et vague de psychotropes, le rock des 60’s nous fait voyager entre les deux côtés de l’Atlantique. Le temps de cette soirée, on vous embarque dans notre combi vintage avec pour bande son: le rock des sixties!

Live Tribute à 1h de Indal

Dj set Rock 60s d’Alex Croq Mac & Ed Bertram

Si vous aimez…

The Beatles / The Doors / The Rolling Stones / Janis Joplin / The Kinks / Jimi Hendrix / The Kinks / The Beach Boys / The Stooges / The Who / Jefferson Airplane / Led Zeppelin / Bob Dylan / The Velvet Underground / The Mamas & The Papas / Cream / The Animals / Creedance Clearwater Revival / …

Si tu veux déjà t’ambiancer dès maintenant, voici notre playlist

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Contact : https://fb.me/e/4uZlIBgJn https://fb.me/e/4uZlIBgJn https://link.dice.fm/Rde86618fcba

All You Need is Love / Nuit rock 60s du Supersonic