All You Need Is Love Festival 1001 Notes Limoges Limoges, mercredi 17 juillet 2024.

À 21h30

Durée 80min

Beatles Acappella

L’harmonie vocale des quatre garçons dans le vent traverse les décennies sans fausse note.

Le Chœur de chambre Spirito, dirigé par Nicole CORTI, l’a bien compris et revisite les plus grands tubes du répertoire des Anglais, dans d’audacieuses versions pour chœur, arrangées avec la complicité de spécialistes des musiques actuelles. Ce grand chœur a cappella propose un relecture surprenante et originale des chansons incontournables des Beatles et de pépites plus confidentielles, qui renaissent grâce à leur nouvel arrangement sans instrument.

16h00 CONCERT ENFANT

Tarif 6€ moins de 12 ans et 9€ adultes

Durée 40 minutes

Lieu plein air dans le village du Festival

20h00 APERO CONCERT

Tarif concert gratuit en plein air dans le village du Festival 1001 Notes

Durée 40 minutes

Réservations obligatoires. 69 69 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-17 21:30:00

fin : 2024-07-17

Patinoire Olympique

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine billetterie@festival1001notes.com

