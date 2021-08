Nantes CSC Clos Toreau Loire-Atlantique, Nantes All together – Paniers artistiques CSC Clos Toreau Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

All together – Paniers artistiques CSC Clos Toreau, 10 août 2021, Nantes. 2021-08-10

Horaire : 19:00

Gratuit : oui Tout public Spectacle de théâtre proposé dans le cadre des Paniers artistiques d’Ouvrir l’horizon. À la maison des Confluences / La guinguette à 19h En raison de la situation sanitaire actuelle, il est recommandé de se renseigner sur le site web de l’association avant de se rendre sur place. CSC Clos Toreau 4 Place du Muguet Nantais Nantes Sud Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu CSC Clos Toreau Ville Nantes Age maximum Tout public lieuville CSC Clos Toreau Nantes