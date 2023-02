ALL TIME LOW + INVITES LA CIGALE, 22 février 2023, PARIS.

ALL TIME LOW + INVITES LA CIGALE, 22 février 2023, PARIS.

LA CIGALE PARIS 120, bld Rochechouart Paris

All Time Low fête déjà ses 20 ans d’existence ! Loin d’avoir pris une ride, les rois du pop-punk ont conservé leur énergie inépuisable et un son innovant. Véritables machines à tubes, on ne compte pas les titres cultes, de « Dear Maria, Count Me In », « Lost In Stereo » à « Kids in the Dark », et plus récemment « Monsters » avec Blackbear. Performance sur-vitaminée et blagues potaches sont à prévoir, pour un concert à ne pas manquer.

