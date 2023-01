All The Young • Crystal Tides • Cutting Corners SUPERSONIC, 17 février 2023, Paris.

ALL THE YOUNG

Anciennement connu sous le nom de New Education, All The Young avait marqué le début des années 2010 avec un premier album acclamé et des tournées aux côtés de Catfish & The Bottlemen, The 1975 ou encore Kaiser Chiefs. Contraint au hiatus en 2014, le groupe de rock alternatif se reforme en 2019 dans le cadre d’un concert caritatif. La flamme ravivée, les voilà de retour avec un 2e effort, Tales of Grandeur, où ATY pousse le curseur à fond, revenant à une étiquette indépendante avec plus de libertés.

CRYSTAL TIDES

Direction Portsmouth pour découvrir les mélodies pop-rock feel-good de Crystal Tides. Le prometteur groupe britannique s’est distingué avec plusieurs singles aux refrains entêtants et s’apprête à gravir un nouvel échelon en 2023.

CUTTING CORNERS

Ce duo de garage rock dijonnais, formé début 2021 avec Emile « Ricardo » Mandrillon (guitare) et Tom « Tommy » Jarlot (chant/batterie), a composé plus de 20 titres originaux au cours de leurs premiers mois. Leur style agressif et énergique électrise les publics à chaque montée sur scène et fédère une fanbase solide au cours de leur ascension.

