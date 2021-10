Paris Cinéma L'Archipel île de France, Paris All That Jazz Cinema Club #1 : UN JOUR À NEW YORK Cinéma L’Archipel Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

All That Jazz Cinema Club #1 : UN JOUR À NEW YORK Cinéma L’Archipel, 3 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 3 octobre 2021

de 17h à 19h

payant

All That Jazz, le podcast sur la comédie musicale, et le cinéma l’Archipel sont très heureux (et surtout heureuses) de présenter la première édition du All That Jazz Cinema Club avec la projection d’UN JOUR À NEW YORK (On the town) de Stanley Donen et Gene Kelly. UN JOUR À NEW YORK de Stanley Donen et Gene Kelly Comédie musicale – Etats-Unis – 1949 – 98min avec Gene Kelly, Frank Sinatra, Betty Garrett, Ann Miller, Jules Munshin, Vera-Ellen · Trois matelots, Gabey, Chip et Ozzie, ont une permission de 24 heures à New York, où leur navire est ancré. Ils se lancent à la découverte de la ville et de ses habitantes. D’après une idée de Jerome Robbins, Betty Comden, Adolph Green et la comédie musicale On the Town, créée à Broadway en 1944 (livret et paroles de Comden & Green, musique de Leonard Bernstein). Production : Arthur Freed et Roger Edens Société de production : MGM Musique : Leonard Bernstein et Roger Edens · Séance suivie d’une discussion avec Anna Marmiesse et Fanny Beuré, co-créatrices du podcast All That Jazz. Spectacles -> Projection Cinéma L’Archipel 17 boulevard de Strasbourg Paris 75010

4, 8, 9 : Strasbourg – Saint-Denis (144m) 4 : Château d’Eau (247m)

Contact :Cinéma L’Archipel 0173547979 cinema@larchipel.net 0173547979 cinema@larchipel.net Spectacles -> Projection

Date complète :

2021-10-03T17:00:00+02:00_2021-10-03T19:00:00+02:00

L’Archipel

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Cinéma L'Archipel Adresse 17 boulevard de Strasbourg Ville Paris lieuville Cinéma L'Archipel Paris