All that Jazz Blois Cinéma Les Lobis SAISON 22/23 LES LOBIS, 10 février 2023, BLOIS.

All that Jazz Blois Cinéma Les Lobis SAISON 22/23 LES LOBIS. Un spectacle à la date du 2023-02-10 au 2023-05-04 21:00. Tarif : 41.8 à 41.8 euros.

ALL THAT JAZZ BLOIS (1-1080321/2-27/3-28) présente : CE SPECTACLE Dans une fructueuse décennie semblable à un rêve, la chanteuse a collaboré avec de nombreux artistes iconiques au travers de multiples plateformes, genres et médias. Hill a été sélectionnée pour un duo avec Michael Jackson sur “I Just Can’t Stop Loving You” lors de son concert “This Is It” à Londres.Après sa mort inattendue en Juin 2009, Hill a performé en tant que chanteuse principale lors de la cérémonie commémorative. Elle fut ainsi propulsée sur la scène mondiale.Son ascension vers le succès est racontée par Morgan Freeman dans le documentaire « 20 Feet from Stardom » dans lequel sa performance fut saluée et permis au film de décrocher un Grammy pour la meilleure musique de film. Elle a participé à l’hommage à Nat King de la star du jazz George Benson. Parmi d’autres événements à forte visibilité, Judith Hill a à participé aux tournées de John Legend et Josh Groban, et a été choriste des tournées de Stevie Wonder.Après avoir découvert la chanteuse sur la TV, où elle fit part de son souhait de travailler avec lui, Prince a convoqué Judith à son célèbre Paisley Park. Ensemble, ils ont enregistré son premier album, un projet prometteur produit et joué par le génie disparu. Après la sortie du disque en 2015, Judith Hill a reçu de nombreux éloges de la critique ; « Baby I’m Hollywood est son 4éme album. Un live rare, intense et unique ! Un concert d’exception All that jazz. EUR41.8 41.8 euros

LES LOBIS BLOIS 12 Avenue Maunoury Loir-et-Cher

.2023-03-11.

