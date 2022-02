ALL STYLE DU CARNAVAL Post Tenebras Rock, 26 février 2022, Genève.

ALL STYLE DU CARNAVAL

Post Tenebras Rock, le samedi 26 février à 23:00

C’est le samedi du carnaval, et PTR te fera chalouper ce soir là, avec les 2 parfaits DJs pour une soirée folle ! VIENS AVEC TON PLUS BEAU DÉGUISEMENT ! **ØBAYÀ BATUCADA (CH)** [Website](bit.ly/3rnTDuk) | [Facebook](bit.ly/3ghij1n) | [Youtube](bit.ly/3olCa3Y) LE Groupe de percussion Afro-latino-brésilien majoritairement féminin de Genève sera présent dans la salle pour emmener les gens en transe en célébrant OBA, déesse de la rivière et femme de Shango (Dieu de la foudre) et IYA, la mère de tout les hommes et du tambour qui parle. Une quinzaine de musiciennes réunies dans une transe percussive pour célébrer ce samedi de carnaval mondial, on ne peut pas plus festif. **MOEZ (GE/EGP)** [Facebook](bit.ly/3gXGMrT) | [Soundcloud](bit.ly/34oIsFI) | [Instagram](bit.ly/3s8vKGi) Il a retourné la salle du Rez en novembre dernier après le concert de Acid Arab à PTR. On lui a donc promis qu’il reviendrait, et qu’il aurait sa soirée. Celle du carnaval est donc une excellente occasion ! De l’Egypte à Genève, Moez est un DJ ouvert au monde, et surtout un sacré collectionneur de disques. Fidèle a ses origines afro-arabes, ses mixs sont métissés, traversant les périodes et les pays en cherchant le groove ultime : oriental, balkan, afro-latino, … Le public en redemande. **DJ PROSPER (FR)** [Facebook](bit.ly/3roYJXc) | [Soundcloud](bit.ly/3IY9ntY) | [Youtube](bit.ly/348UbeX) Prosper est un beau diable à la moustache saillante et aux chemises flamboyantes. Il n’a aucune frontière musicale, jouant tous les styles dansables : Funk, Hip Hop, Dancehall, Bass Music, Afro, House, Disco, Electro, Rock… C’est, d’après son large public, le meilleur atout All Styles que la France ait porté depuis l’invention du hoola hoop normand. Résident à Radio Meuh, ses productions sur le label Bombstrikes sont appréciées des DJs du monde entier. Membre du duo Bootleggers United, il sait faire chalouper les foules. ——————————————————————– > **BILLETTERIE** [PETZI](bit.ly/3rks5pI) Entrée avant minuit : Gratuit | Entrée après minuit : 15.- Si t’es déguisé : 10.- 20ANS/20FRANCS : 10.- Membres PTR : Gratuit > **DEVIENS MEMBRE** Des soirées gratuites ! Des concerts jusqu’à moitié prix ! Rejoins la membritude PTR pour seulement 50.- par année ! [ [Deviens Membre](bit.ly/3zI3v3g) ] > [**INFOS**](https://ptrnet.ch/informations)

Post Tenebras Rock Place des Volontaires 4 1204 Genève Genève Jonction



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T23:00:00 2022-02-26T05:00:00