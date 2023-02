ALL STAR PERCHE MAISON DES SPORTS CLERMONT FERRAND Catégories d’Évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dme

ALL STAR PERCHE MAISON DES SPORTS, 25 février 2023, CLERMONT FERRAND. ALL STAR PERCHE MAISON DES SPORTS. Un spectacle à la date du 2023-02-25 à 20:30 (2023-02-25 au ). Tarif : 25.0 à 38.5 euros. ALL STAR PERCHEMeeting international organisé par Renaud Lavillenie.Un événement exceptionnel avec les 20 meilleurs perchistes du monde réunis à Clermont-Ferrand pour aller toujours plus haut.Infos :Ouverture des portes : 18h30Début du concours : 20h00 Renaud Lavillenie Votre billet est ici MAISON DES SPORTS CLERMONT FERRAND PLACE DES BUGHES Puy-de-Dme ALL STAR PERCHE Meeting international organisé par Renaud Lavillenie.

Un événement exceptionnel avec les 20 meilleurs perchistes du monde réunis à Clermont-Ferrand pour aller toujours plus haut. Infos :

Ouverture des portes : 18h30

Début du concours : 20h00.25.0 EUR25.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Clermont-Ferrand, Puy-de-Dme Autres Lieu MAISON DES SPORTS Adresse PLACE DES BUGHES Ville CLERMONT FERRAND Tarif 25.0-38.5 lieuville MAISON DES SPORTS CLERMONT FERRAND Departement Puy-de-Dme

MAISON DES SPORTS CLERMONT FERRAND Puy-de-Dme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clermont-ferrand/

ALL STAR PERCHE MAISON DES SPORTS 2023-02-25 was last modified: by ALL STAR PERCHE MAISON DES SPORTS MAISON DES SPORTS 25 février 2023 MAISON DES SPORTS CLERMONT FERRAND

CLERMONT FERRAND Puy-de-Dme