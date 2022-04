All Star Game Complexe sportif des Tournelles Roissy-en-France Catégories d’évènement: Roissy-en-France

“Un trône, une place, un seul vainqueur” Venez vivre la rencontre entre le service jeunesse et le club de basket de Louvres. Au programme, tombola (ticket 2 €), buvette, danse, chant et animations surprises. Venez supporter les équipes ! Entrée libre. Renseignement auprès du service jeunesse au 01 34 38 52 23

"Un trône, une place, un seul vainqueur" Venez vivre la rencontre entre le service jeunesse et le club de basket de Louvres. Complexe sportif des Tournelles 55, rue Houdart 95700 Roissy-en-France

